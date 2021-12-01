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Около двух сантиметров снега выпало во всех округах Москвы

Иван Юминов

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Около двух сантиметров снега выпало во всех округах Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Около двух сантиметров снега выпало в Москве за текущий день. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства в среду, 1 декабря.

— С 09:00 средний прирост снега во всех округах столицы составил около двух сантиметров. Наибольшее количество свежевыпавшего снега зафиксировано в ЗелАО: около трех сантиметров, — говорится в сообщении.

Специалисты приступят к механизированному подметанию дорог и тротуаров в 23:00. Опасные участки дорог при необходимости обработают от гололеда, отмечается в Telegram-канале комплекса.

1 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в ночь на 2 декабря в Москве столбики термометров опустятся до 7–10 градусов ниже нуля, в Московской области похолодает до 6–11 градусов мороза.

Похолодание, как уточнил он, произойдет в результате одновременного воздействия радиационного выхолаживания земли и адвекции более студеного воздуха. По словам специалиста, погода в Московском регионе соответствует климатическим показателям середины декабря.

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