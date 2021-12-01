Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптики предупредили москвичей о десятиградусном морозе в ночь на четверг

Дарья Чентаева

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики предупредили москвичей о десятиградусном морозе в ночь на четверг
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В ночь на четверг, 2 декабря, в Москве столбики термометров опустятся до 7–10 градусов ниже ноля, в Московской области похолодает до 6–11 градусов мороза. Об этом на своей странице в Instagram рассказал метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— В результате одновременного воздействия радиационного выхолаживания земли и адвекции более студеного воздуха ночью морозы станут крепчать, и впервые в этом осенне-зимнем сезоне столбики термометров устремятся к отметке в 10 градусов мороза, — сообщил метеоролог.

По словам специалиста, погода в столичном регионе соответствует климатическим показателям середины декабря.

Тишковец отметил, что по ощущениям будет даже холоднее.

— Из-за высокой относительной влажности сработает «балтийский синдром»: по ощущениям будет казаться, что температура окружающего воздуха на 3–4 градуса холоднее, чем на самом деле, — посоветовал синоптик в Instagram.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что наступление настоящей русской зимы в столице ожидается не ранее 10 декабря.

Читайте также:
Погода зима Москва
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Олег Павлов
Олег Павлов

Что чаще станем покупать онлайн

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Стреляем себе по ногам из двух пистолетов

Все мнения
О проекте