Синоптики предупредили москвичей о десятиградусном морозе в ночь на четверг

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В ночь на четверг, 2 декабря, в Москве столбики термометров опустятся до 7–10 градусов ниже ноля, в Московской области похолодает до 6–11 градусов мороза. Об этом на своей странице в Instagram рассказал метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— В результате одновременного воздействия радиационного выхолаживания земли и адвекции более студеного воздуха ночью морозы станут крепчать, и впервые в этом осенне-зимнем сезоне столбики термометров устремятся к отметке в 10 градусов мороза, — сообщил метеоролог.

По словам специалиста, погода в столичном регионе соответствует климатическим показателям середины декабря.

Тишковец отметил, что по ощущениям будет даже холоднее.

— Из-за высокой относительной влажности сработает «балтийский синдром»: по ощущениям будет казаться, что температура окружающего воздуха на 3–4 градуса холоднее, чем на самом деле, — посоветовал синоптик в Instagram.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что наступление настоящей русской зимы в столице ожидается не ранее 10 декабря.