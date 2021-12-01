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Синоптики рассказали, когда в Москву придет настоящая зима

Виктория Сикерина

Рафаэль Залян

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Синоптики рассказали, когда в Москву придет настоящая зима
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Наступление настоящей русской зимы в столице ожидается не ранее 10 декабря. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик отметила, что снежная погода сохранится в городе до конца текущей недели.

— После предстоящих выходных столбики будут опускаться даже до минус 8–10 градусов. И по-настоящему зимняя погода придет в Москву 10–12 декабря, — заявила Позднякова.

Метеоролог объяснила, почему в настоящий момент в Москве наблюдается такая переменчивая погода. По ее словам, причина в приходе нового атлантического циклона в европейскую часть России.

Также в Гидрометцентре России рассказали, что в столице и Подмосковье прогнозируются облачная погода, снег, местами метель и гололедица в первый день зимы.

Днем 1 декабря в городе температура воздуха составит от минус трех до минус одного градуса. Ночью похолодает до минус девяти градусов. В области днем синоптики прогнозируют от минус шести до минус одного градуса. Однако ночью в области станет холоднее, чем в Москве: столбики термометров опустятся до отметки минус 11 градусов.

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