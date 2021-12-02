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«Отстаньте от бывших отцов»: Седокова осудила женщин, которые тянут из супругов алименты

Полина Долганова

Общество
«Отстаньте от бывших отцов»: Седокова осудила женщин, которые тянут из супругов алименты
Фото: instagram/annasedokova

Российская певица Анна Седокова высказалась о женщинах, которые борются за алименты от бывших мужей. Одна из подписчиц задала артистке вопрос, что делать в том случае, если экс-супруг уже семь лет не поздравляет с днем рождения их общую дочь.

В ответ на это певица призвала поклонницу взять себя в руки и радоваться тому, что у нее есть счастье в лице ребенка. Седокова заявила, что дети — единственное, что должно волновать матерей, а вовсе не алименты.

— Отстаньте вы от бывших отцов. Я испытываю исключительно благодарность. Никогда ничего не просила, не требовала, не хотела. Не понимаю женщин, которые тянут алименты, судятся, мутят воду. Живите своей жизнью, — заключила артистка.

Весной Седокова рассказала, как тяжело ей жить вдалеке от дочери и каким счастьем для нее является каждая минута, проведенная со своим ребенком. Об этом артистка сообщила в недавнем интервью.

Дочь Седоковой Моника проживает со своим отцом бизнесменом Максимом Чернявским в США. После развода бывший муж певицы через суд получил право воспитывать дочь единолично. Некоторое время между экс-супругами был конфликт, связанный с вопросом воспитания девочки. Однако теперь, по словам Седоковой, разногласия преодолены, она может навещать свою дочь, живущую за океаном.

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