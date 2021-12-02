Жителей столицы попросили не перекармливать пернатых зимой

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Обитающих в Москве птиц не рекомендуется чрезмерно подкармливать в зимний сезон. Это может привести к притуплению инстинктов. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы в четверг, 2 декабря.

В ведомстве отметили, что кормить пернатых следует лишь в условиях низкой температуры воздуха, постоянного снежного покрова и образования наледи.

— Подкормка стала уже давней традицией для многих посетителей природных территорий, и птицы рассчитывают на помощь человека. Необоснованная подкормка диких животных ни к чему хорошему не приводит, такие действия со стороны человека только притупляют природные инстинкты животных и ставят их в зависимость от человека, — заявили в департаменте.

Уточняется, что чрезмерная подкормка птиц может привести к серьезной проблеме — отказу от естественной пищи, пишет агентство городских новостей «Москва».

До этого в ГПБУ «Мосприрода» сообщили, что продукты с высоким содержанием соли, сахара и жира могут навредить пернатым. Птиц, которые остаются зимовать в городе, важно не перекармливать перечисленными продуктами.

При этом в кормушку не стоит класть черный ржаной хлеб, поскольку этот продукт неблагоприятно сказывается на пищеварительной системе птиц. Белый хлеб разрешен, но только в подсушенном и измельченном виде.