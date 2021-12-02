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Спикер Мособлдумы рассказал о состоянии экономики Подмосковья

Ирина Игнатенко

Экономика
Спикер Мособлдумы рассказал о состоянии экономики Подмосковья
Фото: mosoblduma.ru

Подмосковная экономика успешно преодолела кризисный период, связанный с коронавирусными ограничительными мерами, и вернулась на устойчивую траекторию развития. Об этом сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

— Уже есть большие позитивные сдвиги во всех областях. Например, в этом году темп роста прибыли крупных и средних организаций составил 56,2 процента, благодаря чему у нас выросли поступления по налогу на прибыль на 31,7 миллиарда рублей, — отметил он в интервью РИАМО.

По его словам, успешно пройти сложный период позволили эффективные меры поддержки бизнеса, действующие в регионе, в частности, налоговые льготы.

Брынцалов также добавил, что Подмосковье на сегодняшний день входит в число регионов-лидеров по количеству официально зарегистрированных самозанятых граждан. Он напомнил, что регион принимал участие в пилотном проекте введения специального налогового режима для самозанятых.

До этого Игорь Брынцалов сообщил, что Подмосковье может стать участником пилотного проекта по введению спецналогового режима для небольших предприятий.

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