Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Навальный выплатил штраф в 850 тысяч рублей за клевету на ветерана

Полина Долганова

Происшествия
Навальный выплатил штраф в 850 тысяч рублей за клевету на ветерана
Фото: youtube.com/вДудь

Блогер Алексей Навальный выплатил штраф в размере 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщила пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева.

— Навальный полностью выплатил штраф, — цитирует собеседницу РИА Новости.

Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после прилета из Берлина. Его задержание прошло на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения испытательного срока. Алексея Навального 30 декабря 2014 года осудили за мошенничество в отношении компаний «Ив Роше» и «Многопрофильная процессинговая компания». Его приговорили к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Два раза в месяц Навальный был обязан являться в Уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.

В 2017 году испытательный срок блогеру продлили на год — до 29 декабря 2020 за неявки в инспекцию. Кроме того, в отношении Навального было возбуждено новое уголовное дело о клевете, порочащей честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны. С 1 января 2020 года блогер также многократно нарушал обязанность явиться на регистрацию, а с 24 сентября 2020 года полностью уклонился от предусмотренного законом контроля. УФСИН по Москве объявила его в розыск 29 декабря 2020 года. Уголовно-исполнительная инспекция обратилась в суд с представлением об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного решением суда.

Читайте также:
Суды Ветераны Штрафы
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Олег Павлов
Олег Павлов

Что чаще станем покупать онлайн

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Стреляем себе по ногам из двух пистолетов

Все мнения
О проекте