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Навальный выплатил штраф в 850 тысяч рублей за клевету на ветерана
Блогер Алексей Навальный выплатил штраф в размере 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщила пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева.
— Навальный полностью выплатил штраф, — цитирует собеседницу РИА Новости.
Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после прилета из Берлина. Его задержание прошло на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения испытательного срока. Алексея Навального 30 декабря 2014 года осудили за мошенничество в отношении компаний «Ив Роше» и «Многопрофильная процессинговая компания». Его приговорили к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Два раза в месяц Навальный был обязан являться в Уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.
В 2017 году испытательный срок блогеру продлили на год — до 29 декабря 2020 за неявки в инспекцию. Кроме того, в отношении Навального было возбуждено новое уголовное дело о клевете, порочащей честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны. С 1 января 2020 года блогер также многократно нарушал обязанность явиться на регистрацию, а с 24 сентября 2020 года полностью уклонился от предусмотренного законом контроля. УФСИН по Москве объявила его в розыск 29 декабря 2020 года. Уголовно-исполнительная инспекция обратилась в суд с представлением об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного решением суда.
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