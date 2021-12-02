Пассажиропоток на станциях Волоколамская и Пенягино МЦД-2 вырос в четыре раза

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Волоколамская Карта всех событий

Станциям второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) Волоколамская и Пенягино исполнилось два года. За это время пассажиропоток здесь увеличился в четыре раза. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 2 декабря.

В ведомстве отметили, что до открытия участка диаметра жители района Павшинская Пойма доезжали до станции метрополитена «Мякинино» или станции МЦД-2 Павшино на автобусе. Теперь для горожан доступна станция наземного метро в пешей доступности.

— Разгрузилось Волоколамское шоссе, из района стало проще уехать в центр Москвы и вернуться обратно. Волоколамская — это первая удобная пересадка для тех, кто едет из Подмосковья в центр: переход на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии займет всего две минуты, — заявили в пресс-службе.

Также для жителей столичного района Митино построили сквозной второй маршрут диаметра, что стало альтернативой подземки, говорится в сообщении.

С 25 ноября из-за проведения ремонтных работ изменился график движения поездов по второму маршруту МЦД, Курскому и Рижскому направлениям Московской железной дороги (МЖД). Ограничения продлятся до 8 декабря.