Резиденты технополиса «Москва» внесли в бюджет почти четыре миллиарда рублей в 2021 году

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Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» увеличили поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней почти на 40 процентов. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за первые три квартала 2021 года резиденты технополиса уплатили налоги на суму свыше 3,9 миллиарда рублей. Это на 38,7 процента больше суммы налогов аналогичного периода прошлого года и на 23,8 процента больше, чем за первые девять месяцев 2019 года.

— Суммарный объем налоговых платежей резидентов за все время работы в ОЭЗ Москвы превысил 15,6 миллиарда рублей, — подытожил Ефимов.

Уточняется, что за девять месяцев 2021 года были предоставлены налоговые льготы на сумму более 407 миллионов рублей, из которых более 95 процентов составили льготы по уплате налогов в бюджет столицы. Всего за время работы резиденты технополиса сэкономили более 3,4 миллиарда рублей за счет налоговых преференций особой экономической зоны Москвы.

— На каждый рубль предоставленных налоговых льгот в ОЭЗ Москвы за первые девять месяцев 2021 года пришлось порядка 53 рублей инвестиций, передает слова руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова официальный сайт мэра Москвы.

Также, кроме налоговых льгот, резиденты получают доступ к таможенным преференциям и льготной аренде земли и имеют возможность выкупить арендуемый участок за один процент от кадастровой стоимости после сдачи объекта в эксплуатацию.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что объем инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в высокотехнологичное производство города вырос в три раза за январь — сентябрь 2021 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По его словам, за девять месяцев 2021 года резиденты технополиса вложили в создание и развитие высокотехнологичных производств столицы более 21,6 миллиарда рублей. В тот же период 2020 года сумма инвестиций превысила 7,3 миллиарда рублей.