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Киновед Дементьев прокомментировал победу сериала «Игры в кальмара» на Gotham Awards

Ирина Игнатенко

Общество
Киновед Дементьев прокомментировал победу сериала «Игры в кальмара» на Gotham Awards
Кадр из сериала «Игра в кальмара» / 2021 год

Киновед Андрей Дементьев прокомментировал победу южнокорейского сериала «Игра в кальмара» на Gotham Awards — 2021 в категории «Лучший сериал».

По мнению эксперта, проект снайперски попал в свою аудиторию, состоящую из любителей смартфонов и стримингов. Создатели сериала выпустили коммерческий продукт для быстрого завоевания популярности и привлечения денег.

— Мы же понимаем, что вся эта «Игра в кальмара» не просто вторична — она десятерична. Но награда вполне заслуженная, потому что зритель именно этого и ждет, ему дали именно то, что он хотел. Ведь это абсолютно точно просчитанный продюсерский ход — попасть в аудиторию, — отметил Дементьев в комментарии ФАН.

Он добавил, что не сомневается в том, что проект будет пользоваться популярностью и в дальнейшем и получит еще немало наград.

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал победителем независимой премии Gotham Awards — 2021 в категории «Лучший сериал». Этот приз стал первой крупной наградой в копилке сериала, который стал популярным за считанные дни, передает Nation News.

До этого сообщалось, что блогер воссоздал «Игру в кальмара» в реальной жизни с призом в 456 тысяч долларов.

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