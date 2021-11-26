Блогер воссоздал «Игру в кальмара» в реальной жизни с призом в 456 тысяч долларов

Кадр из сериала «Игра в кальмара» / 2021 год

Видеоблогер Джеймс Дональдсон, известный под псевдонимом MrBeast, воссоздал сериал «Игра в кальмара» в реальной жизни, только без убийств. Этой новостью он поделился на своем YouTube-канале.

Шоумен пригласил 456 добровольцев для участия в испытаниях и ради борьбы за приз в размере 456 тысяч долларов.

Испытания, придуманные MrBeast, максимально походят на те, которые можно было увидеть в сериале, только в реальной игре смотрители не расстреливают участников за проигрыш.

В последнем челлендже все финалисты должны были бегать под музыку вокруг стула и успеть занять место, когда композиция приостанавливается.

Пользователей восхитил уровень декораций, которые удалось воссоздать для видеоролика. За несколько часов после публикации видео набрало около 50 миллионов просмотров.

Как сообщает издание The National News, создание реальной «Игры в кальмара» обошлось блогеру в 3,5 миллиона долларов.

Стриминговый сервис Netflix ожидает, что южнокорейский сериал «Игра в кальмара» принесет прибыль компании почти в 900 миллионов долларов. Как отмечает агентство Bloomberg, сериал выделяется своей популярностью и низкой стоимостью. Производство сериала стоило лишь 21,4 миллиона долларов, при этом, по оценкам сервиса, он собрал уже более 890 миллионов долларов.

Сериал «Игра в кальмара» был выпущен 17 сентября, а спустя неделю он вышел на первое место по просмотрам.

Южнокорейская драма покорила сердца зрителей по всей планете, претендуя побить абсолютный рекорд по просмотрам. «Вечерняя Москва» спросила у экспертов, с чем связана такая популярность сериала.