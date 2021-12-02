В Госдуме предложили ввести новые штрафы за опасное вождение

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Депутаты Госдумы разработали новый законопроект, который предусматривает штрафы за опасное вождение на дорогах. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что водители могут «лихачить» на дорогах только умышленно. При этом автовладельцы осознают, что могут навредить окружающим. Об этом свидетельствуют многие видео в СМИ, на которых водители нарочито нарушают все правила дорожного движения.

Законопроектом устанавливается штраф за такое вождение в размере пяти тысяч рублей. При повторном нарушении размер штрафа может увеличиться до десяти тысяч.

22 ноября сообщалось, что в Государственной думе рассмотрят идею о введении уголовной ответственности за неоднократные нарушения правил дорожного движения, если эти нарушения создавали опасность для жизни людей. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в Думе также планируют рассмотреть идею о конфискации автомобилей, на которых нарушители будут подвергать пешеходов и водителей смертельной опасности.