Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Омбудсмен назвала самые частые обращения родителей в пандемию

Ирина Игнатенко

Общество
Омбудсмен назвала самые частые обращения родителей в пандемию
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская отметила, что в период пандемии выросло число разводов, что повлекло за собой ряд других непростых проблем.

По ее словам, за последнее время родители все чаще обращаются с вопросами определения места жительства ребенка и порядка общения с ним в случае раздельного проживания родителей.

— Обращения связаны с ограничением свободы передвижения семьи. Начинают появляться жалобы по определению места жительства ребенка и порядок общения с ним. Это количество обращений всегда стабильно высокое, в период пандемии этот рост наблюдается, — отметила она в комментарии НСН.

Она также добавила, что большое количество вопросов связано с вакцинацией детей от коронавирусной инфекции. Ярославская подчеркнула, что родителям не стоит беспокоиться о нарушении прав их детей в связи с вакцинацией. Решать делать прививку ребенку или нет, будут сами родители.

До этого подмосковный омбудсмен Ксения Мишонова призвала уделить внимание безопасности детей во время каникул.

Читайте также:
Семья Дети Браки
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Олег Павлов
Олег Павлов

Что чаще станем покупать онлайн

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте