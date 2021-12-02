Омбудсмен назвала самые частые обращения родителей в пандемию

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Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская отметила, что в период пандемии выросло число разводов, что повлекло за собой ряд других непростых проблем.

По ее словам, за последнее время родители все чаще обращаются с вопросами определения места жительства ребенка и порядка общения с ним в случае раздельного проживания родителей.

— Обращения связаны с ограничением свободы передвижения семьи. Начинают появляться жалобы по определению места жительства ребенка и порядок общения с ним. Это количество обращений всегда стабильно высокое, в период пандемии этот рост наблюдается, — отметила она в комментарии НСН.

Она также добавила, что большое количество вопросов связано с вакцинацией детей от коронавирусной инфекции. Ярославская подчеркнула, что родителям не стоит беспокоиться о нарушении прав их детей в связи с вакцинацией. Решать делать прививку ребенку или нет, будут сами родители.

До этого подмосковный омбудсмен Ксения Мишонова призвала уделить внимание безопасности детей во время каникул.