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Подмосковный омбудсмен призвала уделить внимание безопасности детей во время каникул

Ирина Игнатенко

Общество
Подмосковный омбудсмен призвала уделить внимание безопасности детей во время каникул
Фото: Правительство Московской области

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова призвала родителей уделить особое внимание вопросам безопасности детей в период нерабочих дней с 30 по 7 ноября, передает РИАМО.

—Нередко в выходные дни родители теряют бдительность, дети остаются предоставлены сами себе. Всплеск количества бытовых травм, случаев выпадения из окон и происшествий на дорогах мы часто наблюдаем именно в выходные дни, — отметила она.

Особое внимание, по ее словам, нужно уделить безопасности детей при поездках в загородные дома. Наибольшую угрозу здесь представляют окна и лестницы на второй и третий этажи, балконы, бытовая химия, водоемы во дворах.

Мишонова также обратила внимание родителей на необходимость присутствия светоотражающих элементов в детской одежде. Это необходимо, чтобы водители могли издалека заметить детей на дороге.

Напомним, что в период с 28 октября по 7 ноября подмосковные школьники находятся на каникулах.

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