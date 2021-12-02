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Три миллиона человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Три миллиона человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье

Уже 3,2 миллиона человек вакцинировались против гриппа в Московской области, сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.

Сделать прививку от гриппа в регионе можно в поликлинике, мобильном комплексе, торговом либо многофункциональном центре, а также на предприятии по месту работы. Специальные бригады медиков приедут в организацию по запросу руководства, если число желающих сделать вакцину превысит 50 человек.

— С начала сентября в Подмосковье проводится масштабная кампания по вакцинации от гриппа. В регионе прививку от гриппа сделали уже более 3,2 миллиона человек, из них 940 тысяч - дети, — сообщила глава регионального Минздрава Светлана Стригункова.

Министр подчеркнула, что грипп, как и коронавирус, может вызвать опасные осложнения и даже привести к летальному исходу, поэтому крайне важна своевременная вакцинация, которая позволит защитить организм от вирусов.

До этого заслуженный врач объяснил, как защититься от гриппа и ОРВИ в сезон простуд. Чтобы обезопасить себя от инфекций, которые проникают в организм через нос и рот, нужно использовать в квартире увлажнители воздуха.

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