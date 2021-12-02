Политолог объяснил, будет ли размещено ядерное оружие РФ в Белоруссии

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Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск предложит Москве разместить на территории страны ядерное оружие, если оно появится в Польше.

— В качестве некого ответа этот вариант подойдет: мол, в Польше разместили ядерное оружие, ну и в Белоруссии, значит, оно появится тоже. Но тут уже вопрос к нашим военным стратегам: какого именно вида должно быть это ядерное оружие, чтобы противостоять вызовам, которые делают страны НАТО, — отметил эксперт в комментарии ФАН.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин не раз говорил об ассиметричном ответе на подобного рода угрозы со стороны НАТО, поэтому не обязательно отвечать размещением ракет на территории Белоруссии.

Политолог также отметил, что если речь идет о стратегических ракетах, то их можно разместить и на территории другого государства.

До этого Александр Лукашенко пригрозил Польше последствиями за возможное закрытие границы.