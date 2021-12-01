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Лукашенко пригрозил Польше последствиями за возможное закрытие границы

Евгений Белоусов

В мире
Лукашенко пригрозил Польше последствиями за возможное закрытие границы
Фото: president.gov.by

Если Польша закроет границу, Белоруссия будет готова остановить транзит энергоносителей. Об этом 1 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, принятие решении о закрытии границы обернется для Польши только ущербом. Белоруссия не заинтересована в Евросоюзе, поэтому не проиграет от закрытия границы, в отличии от польской стороны.

— Поэтому прежде чем делать с их стороны заявления, надо мозги свои куриные взять в руки и подумать, что ты бряцаешь, — передает слова Лукашенко РИА Новости.

Днем ранее, 30 ноября, Лукашенко также заявил, что Крым де-факто и де-юре стал частью России после референдума 2014 года. Лидер добавил, что намерен посетить полуостров по договоренности с президентом России Владимиром Путиным.

До этого он рассказал, что Запад использует беженцев как способ сдерживания белорусской армии в случае конфликта между Россией и Украиной. Он также предположил, что Европа обеспокоена снижением потока мигрантов в Белоруссии, поэтому использует беженцев с целью решить свои внутренние проблемы.

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