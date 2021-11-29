Лукашенко: Запад использует мигрантов против Минска в случае конфликта РФ и Украины

Фото: president.gov.by

Запад использует беженцев как способ сдерживания белорусской армии в случае конфликта между Россией и Украиной. Такое мнение в понедельник, 29 ноября, выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

— Они прекрасно понимают: если только Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Беларусь не останется, поэтому белорусскую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах, — сказал глава республики.

Он также предположил, что Европа обеспокоена снижением потока мигрантов в Белоруссии, поэтому использует беженцев с целью решить свои внутренние проблемы.

Президент убежден, что в ближайшем будущем его слова подтвердятся действиями Европы.

Лукашенко подытожил, что Запад боится конфликта в Донбассе и возможности подключения Минска к решению этого конфликта, передает БелТА.

Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и Польши

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница».

Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

13 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила Запад за отказ в помощи мигрантам. Представитель МИД России сказала, что Запад отворачивается от помощи мигрантам на белорусско-польской границе. Документам и заявлениям о правах человека «грош цена», подчеркнула она.

14 ноября около 50 мигрантов штурмом прорвались на территорию Польши через границу с Белоруссией. Правоохранителям удалось задержать 22 из них.

В тот же день президент России Владимир Путин призвал страны, которые обвиняют Россию в миграционном кризисе на польско-белорусской границе, заниматься своими проблемами, а не перекладывать их на других.

15 ноября группы нелегальных мигрантов начали покидать стихийный лагерь, организованный на границе Белоруссии и Польши.

16 ноября сотрудники силовых структур Польши применили водометы и светошумовые гранаты против групп нелегальных беженцев на белорусско-польской границе. По информации очевидцев, мигранты начали проламывать ограждение, из-за чего пограничники применили силу.