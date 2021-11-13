«Грош цена»: Захарова осудила Запад за отказ в помощи мигрантам

Фото: МИД РФ

Запад отворачивается от помощи мигрантам на белорусской-польской границе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в субботу, 13 ноября.

— Продолжают эти политиканские разговоры, не собираясь помогать конкретным людям. Тогда зачем из десятилетия в десятилетие принимаются все эти заявления, конвенции, соглашения и так далее? — сказала дипломат.

Документам и заявлениям о правах человека «грош цена», подчеркнула она. Где западное сообщество, которое заманивало мигрантов в «кущи и гущи», задалась вопросом Захарова в эфире YouTube-канала «Главный. Тур».

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница».

Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».