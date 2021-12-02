«Хотела девочку»: Татьяна Тарасова призналась, что жалеет об отсутствии детей

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Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова жалеет, что так и не стала матерью. Об этом она заявила во время интервью Лере Кудрявцевой.

— Жалею ли я об этом? Да, жалею. Я бы хотела девочку, — призналась она в шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

По словам Тарасовой, сейчас говорить о ее нереализованном материнстве слишком поздно. Она добавила, что ее любовь достается ее ученикам.

— Они мои родные дети, — отметила тренер.

Татьяна Тарасова в свои 74 года продолжает трудиться на проекте «Ледниковый период», где уже долгие годы является бессменным членом жюри. Кроме того, она регулярно посещает культурные мероприятия и соревнования. Тренер признавалась, что смысл своей жизни в настоящее время она находит в общении с одаренными спортсменами.

Известно, что Татьяна Тарасова была замужем трижды, но ни один из ее браков не привел к рождению детей.

До этого звезда отечественного кино Светлана Немоляева, которая более 50 лет прожила в счастливом браке с актером Александром Лазаревым, рассказала, почему решилась родить ребенка только спустя семь лет после замужества.