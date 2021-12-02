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Депутат МГД Перфилова: Службы примирения помогут в разрешении конфликтов между школьниками

Виктория Сикерина

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Депутат МГД Перфилова: Службы примирения помогут в разрешении конфликтов между школьниками
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Создание в школах Москвы специальных служб примирения окажет положительное влияние на образовательную систему в целом. Об этом сообщила депутат Московской городской думы Надежда Перфилова в четверг, 2 декабря.

Она отметила, что подростки часто испытывают потребность в диалоге. Однако не всегда рядом есть близкий человек, которому можно выговориться.

— В школьные годы закладывается основа личности человека. Если упустить какие-то проблемы, они могут отразиться и на взрослой жизни. Поэтому нельзя недооценивать школьные конфликты, разногласия, проблемы ребенка в общении с одноклассниками, а также такое явление, как буллинг. Зачастую детям проще разговаривать о сложных ситуациях с ровесниками, — объяснила депутат Мосгордумы.

Перфилова добавила, что в таких службах учащиеся разных возрастов смогут разобраться с проблемами и выяснить отношения друг с другом. По ее словам, конфликты важно прорабатывать, а не забывать.

— Важно, чтобы ребята понимали: им есть с кем поделиться сложностями, есть с кем поговорить. При необходимости в особо сложных случаях к решению проблем, обсуждаемых в службе примирения, можно привлекать и взрослых — учителей, педагогов дополнительного образования, всех тех, кому ребята могут довериться и раскрыться, — передает агентство городских новостей «Москва».

Академик Российской академии образования (РАО), научный руководитель лаборатории социологических исследований в образовании Центра развития образования РАО Владимир Собкин объяснил учителям, какие риски и возможности предоставляет их подопечным цифровая среда и как следует обеспечивать кибербезопасность детей.

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