Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В РАО заявили, что две трети школьников боятся столкнуться с мошенниками в соцсетях

Виктория Сикерина

Общество
В РАО заявили, что две трети школьников боятся столкнуться с мошенниками в соцсетях
Фото: Pexels

Дети гораздо быстрее осваивают интернет-технологии, чем взрослые. Однако пользование социальными сетями может привести к столкновению несовершеннолетних с мошенниками. Академик Российского авторского общества (РАО), научный руководитель лаборатории социологических исследований в образовании Центра развития образования РАО Владимир Собкин объяснил учителям, какие риски и возможности предоставляет их подопечным цифровая среда.

Так, около 75 процентов учащихся школ боятся мошенников в Сети. При этом свыше 45 процентов ребят опасаются давления и оскорблений со стороны других пользователей. Еще 31 процент признался, что в их отношении применяли агрессию в интернете.

Более 21 процента школьников отметили, что им приходилось наблюдать за агрессивными действиями по отношению к другим людям. Также 40 процентов пользователей пугаются «навязчивой рекламы».

Такие данные привел Собкин и объяснил, что соответствующий опрос производился среди 2074 школьников от 10 до 18 лет.

Исследователи добавили, что такая тенденция возникает из-за свободы ребенка в цифровом пространстве. В интернете дети могут самостоятельно выбирать форму общения, содержание диалога, так как их не контролируют родители в той мере, в какой они делают это в жизни. Однако нередко это может привести к «встрече» с мошенниками и серьезным последствиям.

Термин «кибервдовы», рожденный на Западе десять лет назад, теперь актуален и для нашей страны: видеоигры и виртуальные забавы все чаще становятся причиной семейного разлада и разводов. Мало того, по прогнозам социологов, российские женщины скоро догонят мужчин в пагубном пристрастии долгого пребывания в киберпространстве.

Читайте также:
Мошенничество Интернет Дети
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Казаков
Андрей Казаков

Мы разучились ценить свободу и независимость

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Главный приз конкурса присуждается…

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Все мнения
О проекте