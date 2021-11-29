В РАО заявили, что две трети школьников боятся столкнуться с мошенниками в соцсетях

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Дети гораздо быстрее осваивают интернет-технологии, чем взрослые. Однако пользование социальными сетями может привести к столкновению несовершеннолетних с мошенниками. Академик Российского авторского общества (РАО), научный руководитель лаборатории социологических исследований в образовании Центра развития образования РАО Владимир Собкин объяснил учителям, какие риски и возможности предоставляет их подопечным цифровая среда.

Так, около 75 процентов учащихся школ боятся мошенников в Сети. При этом свыше 45 процентов ребят опасаются давления и оскорблений со стороны других пользователей. Еще 31 процент признался, что в их отношении применяли агрессию в интернете.

Более 21 процента школьников отметили, что им приходилось наблюдать за агрессивными действиями по отношению к другим людям. Также 40 процентов пользователей пугаются «навязчивой рекламы».

Такие данные привел Собкин и объяснил, что соответствующий опрос производился среди 2074 школьников от 10 до 18 лет.

Исследователи добавили, что такая тенденция возникает из-за свободы ребенка в цифровом пространстве. В интернете дети могут самостоятельно выбирать форму общения, содержание диалога, так как их не контролируют родители в той мере, в какой они делают это в жизни. Однако нередко это может привести к «встрече» с мошенниками и серьезным последствиям.

Термин «кибервдовы», рожденный на Западе десять лет назад, теперь актуален и для нашей страны: видеоигры и виртуальные забавы все чаще становятся причиной семейного разлада и разводов. Мало того, по прогнозам социологов, российские женщины скоро догонят мужчин в пагубном пристрастии долгого пребывания в киберпространстве.