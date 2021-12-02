Дарья Донцова рассказала, зачем разделась перед полным залом зрителей

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Писательница Дарья Донцова рассказала, как на одном из ток-шоу ей пришлось раздеться перед полным залом зрителей.

Темой для обсуждения стали онкологические заболевания, и в качестве гостя на программу пригласили Дарью Донцову, которая смогла победить рак груди четвертой степени.

— Сидел агрессивный зал, который стал кричать, что онкологии у меня не было, что я пиарюсь на этой теме. И я поняла, что у меня нет иного выхода. Я попросила выключить камеры. Я сняла рубашку, расстегнула белье. Потом говорю: «Я могу брюки снять, там еще хуже». Я никогда не забуду лица этой ведущей, с которой мы уже сейчас в хороших отношениях. У нее «упало» лицо. И тишина в зале. После этого мы продолжили запись, — рассказала писательница в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец.

Донцова отметила, что, по ее мнению, черта, которая объединяет всех людей, справившихся с онкологией, — это жизнелюбие и оптимизм. Таким людям, по ее мнению, проще выздоравливать. Причиной заболевания Донцова называет сильный стресс, который происходит незадолго до того, как человек узнает диагноз.

— У меня огромный опыт общения с онкобольными. У всех в жизни за какое-то время до начала всего была какая-то стрессовая ситуация. Большинство говорят: «А почему я так переживала из-за этой ситуации? Она не стоила того», — рассказала писательница.

Дарья Донцова вошла в рейтинг писателей, которые особенно популярны среди россиян.