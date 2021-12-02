Андрей Бочкарев: На месте промзон ввели около 4 миллионов «квадратов» недвижимости

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В период с января по ноябрь 2021 года на месте бывших промышленных зон в столице построили 102 объекта разного назначения. Их общая площадь составила более четырех миллионов квадратных метров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 2 декабря.

Он отметил, что соответствующую задачу перед городскими властями поставил мэр столицы Сергей Собянин.

— Проекты планировок территории включают сохранение модернизированных производств, а также строительство объектов социальной инфраструктуры. С начала года на месте бывших промзон ввели 102 объекта общей площадью свыше четырех миллионов «квадратов», из которых на долю жилья пришлось около 1,8 миллиона квадратных метров, — заявил заммэра.

Андрей Бочкарев добавил, что реорганизация территорий промзон позволяет создать комфортную городскую среду и улучшить качество жизни москвичей.

Так, например, в 2021 году ввели четыре жилые многоэтажки на месте бывшей промышленной зоны «Западный порт» в столичном районе Филевский Парк.

— Общая площадь корпусов составляет 77,6 тысячи квадратных метров. В них разместится 730 квартир. В составе одного из корпусов будет действовать встроенно-пристроенный детсад. Всего в ходе редевелопмента этого участка бывшей промзоны на площади около 11 гектаров возведут 384,1 тысячи квадратных метров недвижимости, — уточнил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект перепрофилирования части промышленной зоны «Южный порт» на юго-востоке города. Соответствующее постановление он подписал 1 декабря.