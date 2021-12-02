Неделя португальского кино пройдет в «Иллюзионе»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Котельническая набережная, 1/15 Карта всех событий

Кинотеатр «Иллюзион» с 3 по 5 декабря приглашает москвичей и гостей столицы на Неделю португальского кино. Зрителям представится возможность взглянуть на современное киноискусство Португалии через призму девяти фильмов-размышлений.

Откроет программу 3 декабря фильм «Поместье», который покажет хронику семьи, владеющей одним из крупнейших поместий в Европе, на южном берегу реки Тежу.

В субботу, 4 декабря, зрителям представят документальную ленту «Тишина — голоса Лиссабона» и фильм «Моральный порядок».

В завершающий день форума покажут программу португальских короткометражных фильмов, в которую вошли ленты «Неспящая», «Грбавица», «Авгур», «Цирк любви» и «Святое семейство».

Картина «Гнев» — о тяжелый 50-х годах прошлого столетия — закроет Неделю португальского кино в Москве.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами, сообщается на сайте кинотеатра.

Кинотеатр «Художественный» 5 декабря зовет горожан на торжественное мероприятие, приуроченное к 80-летней годовщине с начала контрнаступления Красной армии под Москвой.

Зрителям впервые представят рабочие материалы со съемочной площадки нового фильма Сергея Мокрицкого «Первый Оскар». Лента основана на реальной истории съемок фильма «Разгром немецких войск под Москвой», который стал первой советской картиной, удостоенной премии американской киноакадемии «Оскар» в 1943 году.

Кульминацией мероприятия станет показ документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой» в рамках военно-исторического киноклуба.