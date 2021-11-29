Программа к 80-летию Битвы за Москву пройдет в кинотеатре «Художественный»

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, Арбатская площадь, 14с1 Карта всех событий

Кинотеатр «Художественный» 5 декабря приглашает москвичей и гостей столицы на торжественное мероприятие, приуроченное к 80-летней годовщине с начала контрнаступления Красной армии под Москвой.

Зрителям впервые представят рабочие материалы со съемочной площадки нового фильма Сергея Мокрицкого «Первый Оскар». Картина посвящена подвигу советских фронтовых кинооператоров в годы Великой Отечественной войны. Лента основана на реальной истории съемок фильма «Разгром немецких войск под Москвой», который стал первой советской картиной, удостоенной премии американской киноакадемии «Оскар» в 1943 году.

Кульминацией мероприятия станет показ документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой» в рамках военно-исторического киноклуба. Картину представит куратор программы Григорий Пернавский.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте «Москино».

Музей Победы с 9 декабря представляет новую экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!», приуроченную к 80-й годовщине Московской битвы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Над выставкой работали Музей Победы, Департамент культуры города Москвы, Музей обороны города Москвы и институт военной истории Министерства обороны РФ.

В девяти тематических разделах воссозданы декорации военных локаций и событий с исторической достоверностью. Интерактивные музейные витрины продемонстрируют ранее не экспонировавшиеся предметы из фондов музея: военные карты, амуницию, вооружение и личные вещи советских солдат и ополченцев, выпуски информационных плакатов «Окна ТАСС» 1941–1942 годов, оригиналы работ, выполненных коллективом советских художников Кукрыниксы.

В честь 80-летия битвы за Москву начали работу выставки «Военное дело!» на Гоголевском и Тверском бульварах и в Екатерининском парке. Увидеть фотографии, отражающие тяжелые условия, в которых москвичи защищали город, обучались новому делу и сражались с врагами, горожане могут до 20 декабря.