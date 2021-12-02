Бекмамбетов снимет ужастики по комиксам Стэна Ли

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российский режиссер Тимур Бекмамбетов примет участие в создании фильмов ужасов «Костоправ» (Sawbones) и «Карнавал убийц» (Carnival of Killers) по легендарным комиксам Стэна Ли.

Для этой работы киностудия Бекмамбетова «Базелевс» объединится с продюсерской компанией ZQ Entertainment и компанией Ли POW! Entertainment, которая станет исполнительным продюсером хорроров.

— Не существует другого мастера, который был бы более успешным в области развлечений, чем Стэн Ли. Я очень рад представить на экране темную сторону его творческого гения, — приводит слова Бекмамбетова издание Deadline.

В центре сюжета Sawbones — 12-летний Алекс Ковин. В руки мальчика попадает таинственный комикс, после чего он оказывается в ужасающем мире. Подросток будет бороться за выживание в центре для несовершеннолетних и спасаться от злобного монстра, который открыл на него охоту.

История Carnival of Killers происходит в Америке 30-х годов прошлого века. Девушка, обладающая экстрасенсорными способностями, вместе с матерью присоединяется к странствующему карнавалу. Героиня предвидит, что вскоре сюда вторгнутся захватчики с другой планеты.

До этого «Вечерняя Москва» рассказала, какие фильмы выйдут в прокат 2 декабря.