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«Что это?»: Алексей Ягудин высказался об участии Милохина в «Ледниковом периоде»

Анна Михалюк

Общество
«Что это?»: Алексей Ягудин высказался об участии Милохина в «Ледниковом периоде»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказал мнение об участии в шоу «Ледниковый период» тиктокера и блогера Дани Милохиной, который катается в паре с олимпийской чемпионкой Евгенией Медведевой.

— Я видел его выход на «Муз-ТВ», я видел, что он делал на экономическом форуме. Я подумал: «Что это?». Но весной я увидел его первые шаги на льду. Я не хочу кого-то выделять, но он нереально добрый и светлый человек. Да, литература обходит его стороной, но он абсолютно добрейший человек, помогающий людям и работающий. Я его называю одним из самых сильных участников этого сезона, — сказал Ягудин в интервью для YouTube-канала Super.

Милохин выступает в паре с Евгенией Медведевой. Фанаты мечтают, чтобы тиктокер и спортсменка были вместе не только на льду, но и в жизни. Блогер признался, что Евгения ему нравится как девушка, но строить с ней романтические отношения он пока не планирует.

Алексей Ягудин принимает участие в «Ледниковом периоде» с 2007 года, в 2012 году он стал ведущим шоу вместе с Ириной Слуцкой. Сейчас он ведет программу в паре с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

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