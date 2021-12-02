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Рождественский фестиваль «Адвент» пригласил на декабрьские концерты

Ольга Маркова

Развлечения
Рождественский фестиваль «Адвент» пригласил на декабрьские концерты
Фото: Официальная страница Фонда Бельканто
Россия, Москва, Старосадский переулок, 7/10с6 Карта всех событий

Кафедральный собор св. Петра и Павла до 26 декабря приглашает москвичей и гостей столицы на Международный рождественский фестиваль духовной музыки «Адвент».

Адвент — особое время перед Рождеством, время радостного ожидания чуда.

В четверг, 2 декабря, слушателей ждут на концерт «Музыка на Святое Рождество и к праздникам». Музыка Габриэли, Гуссаго, Таэджио, Преториус будет исполнена на старинных инструментах.

Органный вечер «Бах-Гала» пройдет 5 декабря, а через неделю, 12 числа, зрители смогут попасть на концерт «Ночной ветер: орган, альт и live-электроника»

В афише также значатся следующие концерты: «Органные фрески: от Мессиана до наших дней», «Рождественская музыка от Перотина до Мессиана» и «Бах. Магнификат. Рождественский концерт». На закрытии фестиваля все кантаты Баха прозвучат в исполнении на исторических инструментах.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте фестиваля.

В концертном зале Московской Соборной палаты 6 декабря пройдет вечер современной хоровой духовной музыки «К вам, павшие». Мероприятие посвящено памяти жертв пандемии коронавируса.

Слушателям представят два масштабных литургических произведения на православные и католические тексты молитв: «Песнопения Божественной литургии» российского композитора Михаила Котельникова и «Реквием» американского композитора Эли Тамара. Произведения исполнит Московский синодальный хор под управлением Михаила Котельникова.

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