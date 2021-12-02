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Сергей Собянин открыл движение по участку СВХ у станции метро «Ботанический сад»

Виктория Сикерина

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Сергей Собянин открыл движение по участку СВХ у станции метро «Ботанический сад»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Восточная хорда Карта всех событий

Транспортное движение запустили по эстакаде основного хода Северо-Восточной хорды (СВХ) возле станции Московского метрополитена «Ботанический сад». Церемонию открытия посетил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 2 декабря.

Глава города отметил, что данный участок магистрали возводили в сложных условиях. По его словам, специалисты завершат строительство всей хорды в течение полугода.

— Полтора километра, эта эстакада гигантская, которая еще продвинула завершение проекта Северо-Восточной хорды, — заявил мэр столицы.

Сергей Собянин добавил, что строители выполняют свою работу оперативно и эффективно. Так, сданный участок ввели на семь месяц раньше запланированного срока.

— Так что я надеюсь, что и в целом хорда будет закончена в установленные сроки, — цитирует ТАСС слова главы города.

До этого мэр Москвы сообщил, что новый транспортный каркас столицы будет готов в 2023 году, именно тогда в городе достроят все хордовые магистрали. Он напомнил, что в основу транспортной сети, ставшей ключевым проектом развития дорог внутри Московской кольцевой автодороги (МКАД), войдут четыре хорды: Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада.

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