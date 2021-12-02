Москино покажет программу, приуроченную к юбилеям швейцарских классиков

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Земляной Вал, 18-22с2 Карта всех событий

Сеть кинотеатров «Москино» 6 декабря приглашает зрителей на показ фильма Фолькера Шлендорффа «Странник». Мероприятие пройдет в рамках специальной программы, приуроченной к 100-летию писателя и художника Фридриха Дюренматта и 110-летию писателя Макса Фриша. Показ состоится в кинотеатре «Звезда».

1957 год. Вальтер Фабер — путешественник по долгу службы: он работает инженером в ЮНЕСКО и большую часть времени проводит в поездках между Европой, Южной и Северной Америкой.

Казалось бы, вполне романтическая профессия. Но Фабер далеко не романтик. Единственная вещь, на которую, как он считает, в этом мире можно опираться — статистика. Убежденный материалист, он хвастается тем, что никогда не был в Лувре и демонстрирует глубокое презрение к руинам, скульптуре или живописи Италии. Случайная встреча в самолете переворачивает его жизнь.

Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте Москино.

Кинотеатр «Иллюзион» с 3 по 5 декабря зовет зрителей на Неделю португальского кино. Зрителям представится возможность взглянуть на современное киноискусство Португалии через призму девяти фильмов-размышлений.

Откроет программу фильм «Поместье», который покажет хронику семьи, владеющей одним из крупнейших поместий в Европе. 4 декабря зрителям представят документальную ленту «Тишина — голоса Лиссабона» и фильм «Моральный порядок». В завершающий день форума покажут программу португальских короткометражных фильмов, в которую вошли ленты «Неспящая», «Грбавица», «Авгур», «Цирк любви» и «Святое семейство».