Автомагистраль М12 «Москва - Казань - Екатеринбург» могут продлить до Новосибирска

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Скоростная автомагистраль М12 «Москва - Казань - Екатеринбург» может быть продлена до Новосибирска. Об этом 2 декабря сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе сессии Второго Евразийского конгресса.

— Мы в рамках стратегии рассматриваем возможность продления дороги М12 до Новосибирска и дальше с возможностью ее выхода на границу с Монголией и на Северный Китай, — рассказал Хуснуллин.

По его словам, сейчас идет подписание с каждым регионом соглашения о развитие транспортной сети.

— И с Росавтодором обсудили этапы, где будут обходы городов, чтобы у нас полноценная ось появилась, — цитирует Марата Хиснуллина агентство городских новостей «Москва».

До этого, Хуснуллин сообщил, что строительство трассы М12 из Москвы в Казань идет по графику, несмотря на трудности из-за пандемии коронавируса. Строителям, как уточнил он, вскоре предстоит надвинуть около 70 метров первой опоры моста через Волгу весом 560 тонн. Всего на строительстве задействовано более 12 тысяч человек и 4,6 тысячи единиц техники.