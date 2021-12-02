Московский производитель создал систему радиационного контроля для ледоколов

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На научно-производственном предприятии (НПП) «Доза» в Зеленограде разработали систему контроля радиации для атомных ледоколов. Об этом 2 декабря рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Уточняется, что разработка называется «Феникс», и ей уже оснащен новый атомный ледокол «Сибирь». «Феникс» состоит из инновационных приборов и детекторов различных типов излучения и непрерывно контролирует радиационную обстановку на ледоколе. Им контролируются как радиационные (в 120 точках судна), так и нерадиационные (в 100 точках) параметры.

— Эта продукция конкурентоспособна и востребована не только у нас в стране, но и за рубежом. Так, оборудование НПП «Доза» закупают Китай, Турция, Пакистан, Франция, Латвия и Греция. Например, Греция приобрела оборудование для мониторинга сейсмической активности, которое поставят в Афинскую национальную обсерваторию, — отметил Прохоров.

Уточняется, что «Феникс» не только следит за радиационным фоном на ледоколе, но и определяет чистоту кожных покровов и спецодежды и позволяет проводить индивидуальный дозиметрический контроль персонала.

Кроме того, до этого система работала на ледоколе «Арктика», а скоро ею оборудуют «Урал» — третий ледокол проекта, который сейчас строится, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого, 25 ноября, Александр Прохоров сообщил, что компанией особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» был разработан материал для строительства в природных условиях Арктики. По его словам, материал называется «гибкий сэндвич» и состоит из двух тентовых слоев с утеплителем посередине. От прочих подобных сэндвич-панелей его отличают применение ПВХ-материала, обеспечивающего герметичность и гидроизоляцию, и большие размеры.