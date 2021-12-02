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Центры социальной помощи в Москве более 740 тысяч раз помогли семьям с детьми с ОВЗ

Виктория Сикерина

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Центры социальной помощи в Москве более 740 тысяч раз помогли семьям с детьми с ОВЗ
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Центры социальной помощи и реабилитации в столице оказали свыше 740 тысяч услуг семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом рассказала заместитель руководителя московского департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Бербер в четверг, 2 декабря.

Она отметила, что в таких учреждениях организовано стационарное и полустационарное пребывание.

— У московских семей, воспитывающих особого ребенка, не должно возникать сложностей при определении его в особые семейные центры... Новые задачи, стоящие перед центрами, предполагают открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с родителями. В особых семейных центрах используются современные реабилитационные методики и технологии, развивается проектная деятельность, направленная на повышение качества предоставляемых социальных услуг. С начала года центры уже оказали более 740 тысяч услуг, — заявила заместитель главы ведомства.

Бербер добавила, что в таких центрах созданы все условия для удобства детей с ОВЗ. Для ребят составляют индивидуальное расписание коррекционных занятий и реабилитационных процедур. Помимо этого, здесь работают опытные педагоги, логопеды, психологи и многие другие специалисты, пишет официальный сайт мэра Москвы.

3 декабря прокуратура столицы проведет горячую линию по вопросам защиты прав инвалидов.

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