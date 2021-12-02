Инфекционист назвал неявные последствия перенесенного ковида

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Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Георгий Викулов рассказал о том, какие последствия могут быть после коронавирусной инфекции.

Постковидный синдром — официальный диагноз, который ставят пациентам спустя 12 недель после коронавирусной инфекции. Он характеризуется болями в суставах, мышцах, нарушениями в психике и многим другим.

— Бывает усталость, как будто человек разгружал вагоны, ни с чем не связанный кашель, внезапные головные боли. Часто возникает тромбоэмболия, особенно у людей с варикозным расширением вен. В исследованиях даже описано развитие после ковида фосфолипидного синдрома, который может приводить к потере плода. Это существенный фактор, — рассказал врач в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Инфекционист объяснил, что пациенты отмечают нарушение сна, тревогу, одышку, боль в груди и обострение хронических болезней. Согласно статистике, каждый третий из переболевших ощущает разные симптомы, причем это характерно и для людей с легким течением ковида.

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