Москвичам рассказали о нововведениях тематической страницы МЭШ

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Тематическая страница Московской электронной школы (МЭШ) была обновлена и теперь оформлена в фирменном стиле и дополнена актуальной информацией по всем сервисам МЭШ.

Так, например, появился сервис «Портфолио учащегося», в котором содержатся данные обо всех достижениях ребенка в учебе, сфере дополнительного образования, исследовательской деятельности: на олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях и секциях.

Также была обновлена коллекция виртуальных лабораторий. В нее добавили интерактивные симуляторы опытов по биологии, информатике, черчению, физике и математике.

Нововведения МЭШ коснулись и учителей. Для них обновили тематический каркас, сервис поурочного планирования и журнальную сетку. Кроме того, чтобы облегчить им планировку занятий, расширился набор шаблонов поурочных планов, появилась возможность настроить отображение дополнительной информации в журнале и видеть весь список класса на странице.

На тематической странице МЭШ также работает раздел с новостями, где собрана вся свежая информация о работе Московской электронной школы, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

До этого, 30 ноября, стало известно, что столичные школьники смогут познакомиться с творчеством популярного писателя Марка Твена и узнать больше о героях его произведений благодаря интерактивным приложениям МЭШ. Создатели интерактивных приложений МЭШ предложат школьникам поразмышлять над темой героизма, которая ярко описывается в книгах Марка Твена «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна», после просмотра тематического видеоурока.