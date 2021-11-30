Школьники смогут познакомиться с творчеством Марка Твена в библиотеке МЭШ

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Столичные школьники смогут познакомиться с творчеством популярного писателя Марка Твена и узнать больше о героях его произведений благодаря интерактивным приложениям Московской электронной школы (МЭШ).

Творчество Марка Твена заняло особую нишу в мировой литературе. Самым значимым его произведением стала повесть «Приключения Тома Сойера». С помощью библиотеки МЭШ московские учащиеся смогут проверить, насколько хорошо они помнят текст легендарного литературного шедевра.

Помимо этого, создатели интерактивных приложений МЭШ предложат школьникам поразмышлять над темой героизма, которая ярко описывается в книгах Марка Твена «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна», после просмотра тематического видеоурока, пишет официальный сайт мэра Москвы.

29 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о появлении в мобильном приложении Московской электронной школы (МЭШ) сервиса, в котором школьники столицы смогут создать свое портфолио с достижениями в олимпиадах, науке, творчестве и спорте.

До этого стало известно, что в МЭШ появились новые виртуальные лаборатории по математике. Среди них «Теория вероятностей», «Графики функций. Часть 2», «Математическое моделирование», «Математический конструктор» и новая лаборатория по физике «Обработка результатов экспериментов». Виртуальные лаборатории Московской электронной школы — современный инструмент для изучения свойств объектов и явлений, проведения экспериментов.