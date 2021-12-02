Адвокат Жорин посоветовал внимательно изучать условия брачного договора

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Звездный адвокат Сергей Жорин посоветовал внимательно изучать условия брачного договора перед подписанием документов.

Он прокомментировал историю, которая произошла на Урале. В договоре супружеской пары было указано, что в случае развода женщина должна подарить бывшему супругу автомобиль. Обеспеченная супруга заранее указала подобное условие, так как не хотела раздела имущества.

В итоге при разводе мужчина получил автомобиль стоимостью 140 000 рублей. Мужчина остался недоволен таким исходом и подал в суд на бывшую супругу. Но все суды встали на сторону женщины: в пункте договора не были указаны тип автомобиля, наименование, тип двигателя, комплектность и другие характеристики.

По словам Сергея Жорина, если хочешь остаться в плюсе после развода — всегда будь начеку и не доверяй сомнительным ухажерам.

Он отметил, что женщина грамотно подошла к составлению договора, а вот мужчине стоило бы воспользоваться услугами юриста.

— Не исключено, что женщина имеет неплохие юридические навыки, поскольку сумела провернуть такую хитроумную операцию. Можно посоветовать девушкам в идеале получить первое или хотя бы второе юридическое образование, — отметил он в комментарии Пятому каналу.

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