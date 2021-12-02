В Москве простились с телеоператором Леонидом Куликовым

2 декабря российские телевизионщики простились с одним из выдающихся новостных телеоператоров страны. В домовом храме телевизионного центра «Останкино» состоялось отпевание Леонида Куликова.

Свои последние годы телеоператор работал на Общественном телевидении России. Глазами Леонида Васильевича телезрители следили за жизнью людей в более чем сорока странах мира. Телеоператор освещал важные события в горячих точках. Куликов ездил в Чечню, страны Ближнего Востока и на Балканы.

Отмечается, что в середине нулевых годов во время съемок в высокогорной части Индии Куликов упал с тридцатиметровой скалы и сломал позвоночник. Но после восстановления Куликов решил не уходить из профессии и продолжил работать новостным оператором «в поле», снимая исключительно на профессиональную камеру весом более 16 килограммов.

Последние две недели своей жизни Леонид Куликов лежал в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Он боролся с минингитоэнцефалитом. В минувшем году телеоператор отметил 50-летний юбилей.