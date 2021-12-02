Свиристель, чечетка и длиннохвостая неясыть прилетели на зимовку в Москву
Первыми на зимовку в Москву прилетели свиристель, чечетка и длиннохвостая неясыть, рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
По заявлению пресс-службы, свиристелей и чечеток уже можно увидеть на территории комплексного заказника «Зеленоградский». Также стайки свиристелей появились на территории природно-исторического парка «Битцевский лес». Длиннохвостую неясыть заметили в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино».
Уточняется, что на зимовку в Москву эти птицы прилетают, когда на привычных им северных природных территориях заканчиваются запасы еды или добывать их становится сложно.
— Также в декабре и в январе в столицу из тундры, лесотундры и тайги прилетят обыкновенная чечетка, серый сорокопут, зимняк, пуночка и клест-еловик, — передает слова пресс-службы агентство городских новостей «Москва».
В пресс-службе также отметили, что длиннохвостую неясыть привлекает обилие мышевидных грызунов. А в некоторых случаях в Москву прилетают и другие северные птицы.
— В конце ноября на Москве-реке можно встретить морянку — небольшую полярную нырковую утку. На незамерзающих участках реки также можно увидеть бургомистра — одну из самых крупных чаек, молчаливого среднего крохаля, — уточнили в пресс-службе.
До этого в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы попросили горожан не перекармливать птиц зимой. Это может привести к притуплению инстинктов. В ведомстве отметили, что кормить пернатых следует лишь в условиях низкой температуры воздуха, постоянного снежного покрова и образования наледи.