Блинкен обвинил Россию в невыполнении перемирия в Донбассе

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Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в четверг, 2 декабря, заявил, что Россия не выполняет договоренности по перемирию в Донбассе.

— Есть ряд обязательств, которые обе стороны взяли на себя по Минским соглашениям. Прекращение огня не выполняется Россией, вывоз тяжелого вооружения не выполняется Россией, — цитирует госсекретаря РИА Новости.

1 декабря Блинкен заявил, что США введут санкции в отношении России, если она нападет на Украину.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.