Блинкен предупредил Россию о санкциях в случае вторжения на Украину

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США введут санкции против России, если она нападет на Украину. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен в среду, 1 декабря.

— Мы ясно дали понять Кремлю, что будем реагировать решительно, в том числе путем принятия ряда чрезвычайно действенных мер в сфере экономики, от которых мы в прошлом воздерживались, — рассказал дипломат.

Вашингтон планирует заранее проинформировать Москву о деталях ограничений, приводит слова Блинкена RT.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны.

Данный регион, как напоминает издание, находится рядом с Японией и США. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечает Bloomberg.

1 декабря заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон способен ввести против России небывалые санкции из-за ситуации на Украине. США и НАТО всегда рядом с Киевом и поддерживают его стремление к миру и независимости, подчеркнула она. Переговоры по Донбассу зашли в тупик, выйти из которого могут помочь США, заключила дипломат.