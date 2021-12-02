Горожане проголосовали за модернизацию комплекса для авиамоделистов на юге Москвы

Фото: Khlebnikova Irina

Россия, Москва, улица Красного Маяка Карта всех событий

Пользователи портала «Активный гражданин» выразили мнение по поводу модернизации комплекса для авиамоделистов в столичном районе Чертаново Центральное. 75 процентов горожан проголосовали за изменения.

В ходе голосования москвичи ответили, поддерживают ли они проект комплекса на улице Красного Маяка. Большинство из них положительно высказались по данному вопросу.

При этом 11 процентов опрошенных ответили с трудом, а еще восемь — доверили решение по модернизации специалистам.

Уточняется, что в большом кордодромном центре на юге столицы проводятся занятия по авиамоделированию для учащихся московских школ. В следующем году власти города планируют возвести здесь еще один павильон — кластер для двух тематических кружков, библиотеку и конференц-зал.

Помимо этого, специалисты обновят трибуны комплекса. Здесь будут проводить соревнования по авиамоделированию, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого проект «Активный гражданин» организовал голосование, в рамках которого москвичи выберут лауреата конкурса «Московская реставрация». Среди вариантов ответов представлены павильон Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), ГЭС-2 и исторические здания. Неравнодушные горожане проголосуют за победителя в номинации «Лучший объект реставрации по версии «активных граждан».