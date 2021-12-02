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Стоматологическая поликлиника по реновации появится в столичном районе Перово

Виктория Сикерина

Город
Стоматологическая поликлиника по реновации появится в столичном районе Перово
Фото: Pexels
Россия, Москва, Новогиреевская улица Карта всех событий

Строительство стоматологической поликлиники по программе реновации жилищного фонда в районе Москвы Перово завершат до конца 2024 года. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин в четверг, 2 декабря.

Он отметил, что медицинское учреждение появится на Новогиреевской улице.

— Сейчас разрабатывается медико-техническое задание, — заявил глава ведомства.

Сергей Левкин добавил, что в указанном районе власти города планируют возвести четыре детских сада на 950 воспитанников и три общеобразовательные школы на 950 учеников.

По его словам, в настоящий момент для переселения по реновации подобрали 15 стартовых площадок в Перове, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого руководитель столичного Департамента строительства города Рафик Загрутдинов рассказал, что в следующем году в районе Бирюлево-Восточное построят детскую поликлинику на 320 посещений в смену. Фасады поликлиники будут выполнены из стеклофибробетона, панели будут двух типов — с рельефом и гладкие. Общее цветовое решение будет соответствовать стандарту московских поликлиник — яркий салатовый цвет.

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