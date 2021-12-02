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Детскую поликлинику на 320 посещений в смену построят в районе Бирюлево-Восточное

Евгений Белоусов

Город
Детскую поликлинику на 320 посещений в смену построят в районе Бирюлево-Восточное
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Россия, Москва, Лебедянская улица, 33 Карта всех событий

В следующем году в районе Бирюлево-Восточное построят детскую поликлинику на 320 посещений в смену. Об этом 2 декабря сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— В настоящее время идет возведение надземной части здания, строители приступили к устройству монолита последнего этажа и наружных ограждающих конструкций здания, — рассказал руководитель департамента.

Уточняется, что фасады поликлиники будут выполнены из стеклофибробетона, панели будут двух типов — с рельефом и гладкие. Общее цветовое решение будет соответствовать стандарту московских поликлиник — яркий салатовый цвет.

Всего в здании будет пять этажей. Для детей на всех этажах, где будут вести прием врачи, оборудуют зоны комфортного ожидания, а также предусмотрены зоны комфортного ожидания с игровыми.

Поликлиника возводится в соответствии с новым стандартом оснащения поликлиник «Московский стандарт +». Ее оснастят более 700 видами современного оборудования, а вход в здание будет организован через приемно-смотровой бокс, обустроенный для приема детей-инвалидов на колясках.

До этого, 30 ноября, Загрутдинов сообщил, что в районе Ховрино завершилось возведение здания детской поликлиники, рассчитанной на 320 посещений в смену. Здание было построено в соответствии с новым московским стандартом поликлиник, в нем будет просторный холл со «вторым светом», места комфортного ожидания для пациентов, а также понятная система навигации и кабинеты с современным оборудованием.

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