Синоптики пообещали 20-сантиметровые сугробы на следующей неделе в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На следующей неделе в Москве ожидаются 20-сантиметровые сугробы. Об этом 2 декабря рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, зима стартовала в Москве очень резко, и сугробы на базовой метеостанции ВДНХ к утру 2 декабря выросли до восьми сантиметров.

— А на других метеостанциях столицы – на Балчуге этот показатель вырост до 10 сантиметров, в Тушино до 13 сантиметров, — отметил Тишковец.

В пятницу снежный покров останется на уровне 8–10 сантиметров. А в выходные похолодает, осадки перейдут в твердую фазу. Благодаря этому высота снежного покрова подрастет до 10–12 сантиметров.

В целом, за ближайшие десять дней прогнозируется около 30–40 миллиметров осадков, что составляет более половины всего месячного объема небесной влаги.

В такой ситуации, утверждает Тишковец, сугробы будут каждый день увеличиваться. Особенно это станет заметным после обильных снегопадов 7–8 декабря.

— В результате во второй половине следующей недели (8-12 декабря) снегомерные линейки «утонут» в сугробах на глубину 18-23 см, а это уже высота снежного покрова, которая по климату характерна для начала января. Время становится на лыжи, — заключил синоптик.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что наступление настоящей русской зимы в столице ожидается не ранее 10 декабря.