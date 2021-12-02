Автомобилистам порекомендовали отказаться от личного транспорта из-за непогоды в Москве

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Столичным автомобилистам посоветовали пересесть с личного транспорта на общественный из-за непогоды в столице. Об этом заявили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 2 декабря.

В ведомстве отметили, что в ближайшие часы в городе ожидаются осадки в виде снега и дождя. Из-за этого транспортное движение по улицам Москвы будет затруднено в вечернее время.

— Рекомендуем водителям сегодня отказаться от поездок на личном транспорте и использовать городской. Если перенести поездку нельзя, отложите ее на более позднее время — после 20:00 на дорогах будет свободнее. Кроме того, это позволит коммунальной технике быстрее справляться с последствиями снегопада, а экстренным службам — добираться до мест происшествий и людей, которым требуется помощь, — заявили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что во время снегопада водителям стоит быть более внимательными и осторожными. При такой погоде необходимо соблюдать дистанцию с другими транспортными средствами, избегать крутых виражей и не отвлекаться на телефоны, говорится в сообщении.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на следующей неделе в Москве ожидаются 20-сантиметровые сугробы.