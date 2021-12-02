Первый зимний день в Москве стал самым снежным за последние пять лет

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Прирост осадков в виде снега составил шесть сантиметров 1 декабря в столице. Такая погода обрушилась на город впервые за последние пять лет. Об этом рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в четверг, 2 декабря.

В учреждении отметили, что высота покрова в первый зимний день в три раза опередила уровень того же дня прошлого года. В 2019 году синоптики и вовсе не наблюдали снегопад в столице.

— Уборка снега продолжается. Обратиться по вопросам уборки снега можно: в управляющую компанию, узнайте ее контакты на портале «Дома Москвы», на портале «Наш город», в Едином диспетчерском центре, — говорится в сообщении.

Столичным автомобилистам посоветовали пересесть с личного транспорта на общественный из-за непогоды в столице. В ближайшие часы в городе ожидаются осадки в виде снега и дождя. Из-за этого транспортное движение по улицам Москвы будет затруднено в вечернее время.

Во время снегопада водителям стоит быть более внимательными и осторожными. При такой погоде необходимо соблюдать дистанцию с другими транспортными средствами, избегать крутых виражей и не отвлекаться на телефоны.