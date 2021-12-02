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Кардиологи рассказали, в каких случаях отрыв тромба приводит к неминуемой гибели

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Кардиологи рассказали, в каких случаях отрыв тромба приводит к неминуемой гибели
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Наследственная предрасположенность к тромбообразованию, малоподвижный образ жизни, долгое сидение, перенесенное заболевание коронавирусом могут привести к отрыву тромба у человека. В случае если сгусток крови большой и перекрывает легочную артерию, наступает смерть. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали врачи.

В среду, 1 декабря, в одной из школ в Люберцах ученик одиннадцатого класса скончался во время итогового сочинения. Медики подозревают отрыв тромба.

По словам кардиолога, кандидата медицинских наук, доцента кафедры госпитальной терапии имени П. Е. Лукомского в РНИМУ имени Н. И. Пирогова Евгения Таратухина, не каждый тромб приводит к смерти, все зависит от его размера. Что касается умершего школьника, то у него, скорее всего, была наследственная предрасположенность к тромбозам.

— Плюс длительное сидение, статичное положение. Может, он ковид перенес, который увеличивает риск тромбоза. А если без ковида, то это наследственная предрасположенность плюс длительное неподвижное положение, возможно, еще обезвоживание, — рассказал доктор.

Также он добавил, что повлиять на состояние школьника мог стресс.

Кардиолог Станислав Егорычев в беседе с «ВМ» рассказала, что отрыв тромба приводит к смерти в том случае, если сгусток большого размера и перекрывает легочную вену.

— Он там застрянет, не будет проходить кровь к легким, и человек задохнется. Отрывается тромб в ноге, как правило. Там он образуется при варикозной болезни, — сказал доктор.

Маленький тромб, отрываясь, застревает в ветви легочной вены. Человеку в таком случае будет плохо, но это не смертельно. Главное, обратиться к врачу и начать соответствующее оперативное лечение.

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