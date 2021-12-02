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«Она просто босс музыки»: Пригожин назвал претендентку на место Градского в шоу «Голос»

Ирина Игнатенко

Общество
«Она просто босс музыки»: Пригожин назвал претендентку на место Градского в шоу «Голос»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, кто бы мог заменить Александра Градского в качестве наставника в телевизионном шоу «Голос».

По его мнению, главная претендентка на место музыканта в проекте — это певица Лариса Долина.

— Заменить Александра Борисовича невозможно. Но если говорить о замене, то такого калибра профессиональным человеком может быть только Лариса Александровна Долина. Она просто босс музыки, — заявил он в комментарии Life.ru.

Однако продюсер добавил, что подобная замена будет большим риском, поскольку зрители привыкли видеть Александра Градского и будут пытаться сравнивать.

Возможно, лучшим решением было бы оставить троих наставников до конца сезона и распределить участников команды Градского между ними.

26 ноября Александра Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Ранее в сентябре Градский перенес коронавирус.

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